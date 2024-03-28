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В первые классы ижевских школ пойдёт на тысячу детей меньше, чем в прошлом году

16:55, 28 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В первые классы ижевских школ пойдёт на тысячу детей меньше, чем в прошлом году
16:55, 28 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
51
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#первый класс
Фото: ИА «Сусанин»
51
0

Планируется открыть 308 первых классов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начинается приёмная компания в первые классы. 28 марта начался приём заявлений на поступление в коррекционные школы, 29 и 30 марта объявят старт приёма детей в общеобразовательные школы. Об этом рассказала замглавы Ижевска по соцполитике Наталья Гвоздкова.

Всего в городе откроют 308 первых классов. Делается это по количестве детей, информацию о которых предоставили детские сады, поликлиники и другие организации. Всего на учёбу в школы впервые пойдут чуть больше 8,6 тыс. ребят.

«В прошлом году детей было на тысячу больше. Сразу хочу отметить, что это по присланным нам данным. Понятно, что количество детей может увеличиться. В таком случае, мы будем увеличивать количество классов», — сообщила Гвоздкова.

Отметим, что дети, чьи родители находятся в зоне СВО, получат право на внеочередное зачисление в школы.

16:55, 28 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
51
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#первый класс