В первые классы ижевских школ пойдёт на тысячу детей меньше, чем в прошлом году

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начинается приёмная компания в первые классы. 28 марта начался приём заявлений на поступление в коррекционные школы, 29 и 30 марта объявят старт приёма детей в общеобразовательные школы. Об этом рассказала замглавы Ижевска по соцполитике Наталья Гвоздкова.

Всего в городе откроют 308 первых классов. Делается это по количестве детей, информацию о которых предоставили детские сады, поликлиники и другие организации. Всего на учёбу в школы впервые пойдут чуть больше 8,6 тыс. ребят.

«В прошлом году детей было на тысячу больше. Сразу хочу отметить, что это по присланным нам данным. Понятно, что количество детей может увеличиться. В таком случае, мы будем увеличивать количество классов», — сообщила Гвоздкова.

Отметим, что дети, чьи родители находятся в зоне СВО, получат право на внеочередное зачисление в школы.