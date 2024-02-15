Коррекционная школа №7 Можги выиграла 300 тысяч рублей на обустройство зоны отдыха

Можга. Удмуртия. В коррекционной школе №7 Можги для учеников обустроят зону отдыха. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртской Республики.

Образовательное учреждение участвовало во Всероссийском конкурсе «Школьный уголок отдыха». Для этого родители, педагоги и ученики совместно разработали дизайн-проект внутреннего пространства школы.

По итогам двух отборочных туров школа прошла в заключительный этап — финальное голосование. Три образовательных заведения, которые набрали наибольшее количество голосов, получили сертификаты на реализацию проекта.

В их числе оказалась и можгинская коррекционная школа №7. В голосовании она набрала более 13 тыс. голосов. В качестве приза образовательное учреждение получит 300 тыс. рублей.

«От всего школьного сообщества примите огромное спасибо за поддержку школы № 7 г. Можги! За последние две недели голосования мы поняли, что мы не одни! Что вокруг столько добрых и отзывчивых людей! Вы верили в нас и болели за нас, как за себя! Спасибо за единение в такое важное для нас время! <...> Пусть наша общая победа принесет «особенным» детям радость!» — написали в группе школы в соцсети «ВКонтакте».