Пункт временного размещения для пострадавших от паводка открыли в школе №91 в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Первомайском районе Ижевска заработал пункт временного размещения (ПВР) для пострадавших от паводка. Об этом журналистам рассказала замглавы Ижевска по соцполитике Наталья Гвоздкова.

Пункт открыли в школе №91, так как это учреждение находится рядом с территорией, где возможно подтопление. В соответствии со всеми требованиями ГОЧС, в школе перепрофилировали кабинеты под медицинский пункт, комнату психологической разгрузки, комнату матери и ребенка и игровые. Для людей подготовили воду, чайники, микроволновки, столы для пеленания младенцев и детские игрушки. В спортзале установили раскладушки с бельем, чтобы люди смогли переночевать в случае чрезвычайной ситуации.

Всего в школе №91 смогут разместиться до 150 человек.

«Мониторинг ситуации ведётся по температурному режиму, по тому, как тает снег на той территории, где возможен паводок. Пока на сегодняшний день он не прогнозируется», — прокомментировала Наталья Гвоздкова.

5 марта спасатели Ижевска провели учения в рамках подготовки к паводку. Они показали, как будут действовать при разливе реки Иж и подтоплении жилых домов. В рамках этих мероприятий в школе сымитировали приём заявлений от граждан на выплату компенсаций. Три фокус-группы подали заявления на возмещение ущерба через Госуслуги, через МФЦ Первомайского района и во время личного приёма.

Готовность ПВР проверили сотрудники ГУ МЧС России по Удмуртии. Заместитель начальника главного управления МЧС России по Удмуртской Республике Виктор Паршуков отметил хорошее оснащение кабинетов и особенно выделил медпункт.

Напомним, что пик прохождения паводка в Удмуртии ожидается 15-24 апреля.