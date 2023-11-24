Суд в Удмуртии приостановил работу Пашур-Вишурской начальной школы

Воткинск. Удмуртия. Воткинский районный суд Удмуртии вынес постановление о приостановлении деятельности Пашур-Вишурской начальной школы. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Причиной стало нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению.

20 ноября 2023 года сотрудники Роспотребнадзора после получения лабораторного исследования воды составили протокол о несоответствии питьевой воды санитарным требованиям, в том числе в пробах воды обнаружено микробное загрязнение, представляющее угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

Протокол об административном правонарушении направили в Воткинский районный суд. В судебном заседании законный представитель школы с обстоятельствами, изложенными в протоколе, согласилась.

Суд пришёл к выводу, что у школы имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена ответственность, но ею не были предприняты все зависящие от неё меры по их соблюдению.

Суд вынес административное приостановление деятельности сроком на 10 суток. Срок приостановления исчисляется с 21 ноября 2023 года.