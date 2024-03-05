Уроженец Воткинска пересек финиш марафона в Японии с флагом родной школы

Токио. Япония. Уроженец Воткинска Алексей Завалин пересек финишную черту международного марафона с флагом родной школы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска.

Алексей Завалин учился в математическом классе школы №17 Воткинска и выпустился в 1980 году. Оба его родителя — педагоги, мать работала учителем географии в школе №17, а отец — учителем биологии в школе №22.

3 марта Алексей Петрович участвовал в марафонском забеге в Токио. В числе более 37 тыс. бегунов со всего мира уроженец Удмуртии пробежал 42 км. На финиш спортсмен пришел с флагом воткинской школы №17, на котором также был написан год выпуска.

«Для спортсменов финиш с флагом — это особенный ритуал, проявление самых искренних чувств. И как же здорово, что выпускники первых матклассов семнадцатой гордятся своей школой и всю жизнь осознают свою принадлежность к ней!», — отмечают в пресс-службе администрации Воткинска.