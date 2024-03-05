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Уроженец Воткинска пересек финиш марафона в Японии с флагом родной школы

10:40, 05 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Уроженец Воткинска пересек финиш марафона в Японии с флагом родной школы
10:40, 05 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
458
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#Япония\n#марафон\n#бег\n#школа\n#спорт
Фото: пресс-служба администрации Воткинска
458
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Он пробежал дистанцию в 42 км в Токио.

Токио. Япония. Уроженец Воткинска Алексей Завалин пересек финишную черту международного марафона с флагом родной школы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска. 

Алексей Завалин учился в математическом классе школы №17 Воткинска и выпустился в 1980 году. Оба его родителя — педагоги, мать работала учителем географии в школе №17, а отец — учителем биологии в школе №22. 

3 марта Алексей Петрович участвовал в марафонском забеге в Токио. В числе более 37 тыс. бегунов со всего мира уроженец Удмуртии пробежал 42 км. На финиш спортсмен пришел с флагом воткинской школы №17, на котором также был написан год выпуска. 

«Для спортсменов финиш с флагом — это особенный ритуал, проявление самых искренних чувств. И как же здорово, что выпускники первых матклассов семнадцатой гордятся своей школой и всю жизнь осознают свою принадлежность к ней!», — отмечают в пресс-службе администрации Воткинска.  

10:40, 05 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
458
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#Япония\n#марафон\n#бег\n#школа\n#спорт