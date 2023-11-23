Сносить здание школы №65 в Ижевске начнут в начале 2024 года

Ижевск. Удмуртия. Сносить здание школы №65 на улице Щедрина в Ижевске начнут в первом квартале 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ранее здание 1960-х годов постройки признали аварийным. Учеников распределили по школам №20 и №59.

«Мы не планировали закрывать школу №65, а тем более сносить здание. Задача была — капитально его отремонтировать. Но проведенная инструментальная экспертиза показала, что строительные конструкции не выдержат дальнейшей эксплуатации», — пояснил глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

Поскольку учреждение находится недалеко от ж/д путей, необходимо также организовать санитарно-защитную зону, установить шумовые экраны, чтобы минимизировать шум, вибрации и иные негативные факторы. После будет сформирован земельный участок и начнется подготовка проектно-сметной документации.

Пока же рассматривается вопрос организации образовательного процесса в одной школе микрорайона, чтобы ребята с 1 по 9 класс учились вместе.

Напомним, ранее сообщалось, что школу начнут строить в 2024 году. «Правильную мысль выразили авторы проекта: создание на базе нового здания не просто общеобразовательной школы, а ещё и эстетического центра. В микрорайоне достаточно проблем с благоустройством, совсем нет учреждений допобразования, поэтому будущая школа станет настоящим центром активности для всей этой территории», — говорил ранее глава Удмуртии Александр Бречалов.