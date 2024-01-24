В Игре после капитального ремонта открыли школу №2

Игра. Удмуртия. Капитально отремонтированная школа №2 в Игре открыла двери для учеников. Об этом сообщила министр образования Удмуртии Светлана Болотникова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В 2024 году этой школе исполнилось 60 лет. Когда-то она была самой крупной в регионе, в ней учились более 2 тыс. детей. В настоящий момент в этом учебном заведении обучаются 539 школьников.

Подрядчик провел полную модернизацию здания. Помимо ремонта для учебного процесса купили новую мебель для кабинетов, библиотеки, раздевалки, ученического коворкинга, 5 комплектов лабораторного практикума, акустическое пианино, 6 интерактивных панелей, комплект переносного оборудования, 6 интерактивных аппаратных комплексов и 10 ноутбуков.

Помимо этого, на деньги муниципалитета закупили оборудование для пищеблока: посудомоечную машину, три ванны, стол для пекарского цеха и мармиты для вторых и первых блюд.