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      Глава министерства образования Удмуртии прокомментировал состояние «аварийной» школы в Вавожском районе

      13:16, 29 августа, 2017
      Ксения Чернова
      13:16, 29 августа, 2017
      Ксения Чернова
      265
      0
      #образование\n#строительство\n#Ижевск\n#Вавож\n#Кез\n#Удмуртия\n#школы\n#Алексей Шепталин
      Фото: УРО ОНФ
      265
      0

      Алексей Шепталин рассказал о планах по строительству нового здания.

      Ижевск. Удмуртия. Министр образования Удмуртской Республики Алексей Шепталин прокомментировал состояние «аварийной» школы в деревне Большое Волково Вавожского района. Глава ведомства в разговоре с корреспондентом информагентства «Сусанин» сообщил, что в настоящее время специалисты ищут пути решения проблемы.

      Напомним, представители удмуртского регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) ранее рассказали, что три стены здания школы пересекают трещины, разрушилась отмостка, в кабинетах нет вентиляции, повышена влажность.

      Школа Большое Волково.jpg

      «Мы выезжали на место. Там школа в достаточно нормативном состоянии», - отметил Шепталин.

      Он рассказал, что признание здания аварийным документально не подтверждено. При этом ведомство все равно планирует построить новую школу в населенном пункте.

      «На следующий год (планируем – Прим.ред) проектно-изыскательные работы провести. Это тоже не быстрое дело. Ну, и на протяжении 2019 года её вполне реально построить», - подчеркнул глава регионального Минобразования.

      Шепталин добавил, что препоны строительству чинят власти муниципального образования, не выделяя для нового здания места: «Другого места под школу выделять не хотят. То есть, логичным было бы строить рядом школы, одновременно продолжая учебный процесс в старом здании. Если старую школу снесем, где-то надо вести образовательный процесс».

      Школа в Большом Волково.jpg

      Кроме того, строительство школы в Большом Волково отодвинет решение подобных проблем в Кезу, Постоле и Ижевске.

      «У нас в очереди стоят сразу несколько объектов. Мы много лет обещаем Кезу, что мы им школу построим. Школа №20 на Татар-базаре в Ижевске – самый больной на сегодняшний день вопрос. Есть еще бедовая школа в Постоле. Тоже на 160 мест. Она деревянная, на подпорках стоит. Её надо в первую очередь. Ситуация сложная, денег надо много», - пояснил Шепталин.

      Пока эти вопросы не будут решены, детям в Большом Волково придется учиться в старом здании, приемку школа прошла, нарушений в ней не выявили. Стоит отметить, что летом 2017 года там провели косметический ремонт помещений, в том числе столовой, заменили отопительные приборы в классах.

      13:16, 29 августа, 2017
      Ксения Чернова
      265
      0
      #образование\n#строительство\n#Ижевск\n#Вавож\n#Кез\n#Удмуртия\n#школы\n#Алексей Шепталин

       

       

       

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