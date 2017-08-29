Глава министерства образования Удмуртии прокомментировал состояние «аварийной» школы в Вавожском районе

Алексей Шепталин рассказал о планах по строительству нового здания.

Ижевск. Удмуртия. Министр образования Удмуртской Республики Алексей Шепталин прокомментировал состояние «аварийной» школы в деревне Большое Волково Вавожского района. Глава ведомства в разговоре с корреспондентом информагентства «Сусанин» сообщил, что в настоящее время специалисты ищут пути решения проблемы.

Напомним, представители удмуртского регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) ранее рассказали, что три стены здания школы пересекают трещины, разрушилась отмостка, в кабинетах нет вентиляции, повышена влажность.

«Мы выезжали на место. Там школа в достаточно нормативном состоянии», - отметил Шепталин.

Он рассказал, что признание здания аварийным документально не подтверждено. При этом ведомство все равно планирует построить новую школу в населенном пункте.

«На следующий год (планируем – Прим.ред) проектно-изыскательные работы провести. Это тоже не быстрое дело. Ну, и на протяжении 2019 года её вполне реально построить», - подчеркнул глава регионального Минобразования.

Шепталин добавил, что препоны строительству чинят власти муниципального образования, не выделяя для нового здания места: «Другого места под школу выделять не хотят. То есть, логичным было бы строить рядом школы, одновременно продолжая учебный процесс в старом здании. Если старую школу снесем, где-то надо вести образовательный процесс».

Кроме того, строительство школы в Большом Волково отодвинет решение подобных проблем в Кезу, Постоле и Ижевске.

«У нас в очереди стоят сразу несколько объектов. Мы много лет обещаем Кезу, что мы им школу построим. Школа №20 на Татар-базаре в Ижевске – самый больной на сегодняшний день вопрос. Есть еще бедовая школа в Постоле. Тоже на 160 мест. Она деревянная, на подпорках стоит. Её надо в первую очередь. Ситуация сложная, денег надо много», - пояснил Шепталин.

Пока эти вопросы не будут решены, детям в Большом Волково придется учиться в старом здании, приемку школа прошла, нарушений в ней не выявили. Стоит отметить, что летом 2017 года там провели косметический ремонт помещений, в том числе столовой, заменили отопительные приборы в классах.