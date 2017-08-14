Общественники Удмуртии заявили об аварийном состоянии школы, в которой учатся 145 детей

Местное сельхозпредприятие готово посодействовать строительству нового здания.

Вавож. Удмуртия. Школьникам из деревни Большое Волково в Вавожском районе вновь предстоит учиться в аварийном здании. Как сообщают представители удмуртского регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ), комиссия по приемке школ к новому учебному году дала на это «добро».

«Три стены здания рассекают трещины, разрушается кирпичная кладка, отмостка полностью разрушена. <…> В здании нет вентиляции, поэтому многие помещения, особенно столовая, поражены плесенью, в воздухе повышенная влажность. Зимой, по словам директора школы, очень холодно – температура в классах не превышает 13 градусов, поэтому дети занимаются в верхней одежде», - говорится в сообщении общественников.





В этом году в школу пойдут 145 детей – ученики 1-11 классов. Начальные классы будут заниматься в помещении сельского дома культуры, среднему и старшему звену предстоит учиться в старом здании.

Глава сельского поселения, руководство образовательного учреждения, родители учеников и председатель одного из сельскохозяйственных производственных кооперативов в один голос заявляют, что находиться в здании опасно. Его признали аварийным еще в 2014 году. Экспертизу за свой счет провело сельхозпредприятие, которое и строило школу 48 лет назад.

После этого представители кооператива заказало проект новой школы и уже оплатило половину его стоимости. Сотрудники готовы даже бесплатно разобрать старое здание. Однако пока вопрос о строительстве не решен.

Информагентство «Сусанин» пока не располагает комментариями представителей министерства образования и науки Удмуртской Республики.