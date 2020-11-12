Вице-премьер Удмуртии Строков объяснил причины «оптимизации» домов ремесел

Ранее главы районов получили письма с рекомендацией сократить неэффективные расходы этих учреждений.

Ижевск. Удмуртия. Вице-премьер Удмуртии Анатолий Строков объяснил причины «оптимизации» домов ремесел в республике. Волнующий культурное сообщество вопрос во время публичных слушаний по бюджету региона на 2021 год подняла председатель постоянной комиссии Государственного совета Удмуртской Республики по науке, образованию, культуре, национальной и молодежной политике и спорту Татьяна Ишматова.

Ранее на своей странице в «Фейсбуке» ученый секретарь музея-заповедника «Лудорвай» Павел Орлов разместил письмо Строкова главам районов. В нем для сокращения неэффективных расходов предлагается выбрать из трех вариантов: полностью перевести дома ремесел на самоокупаемость, реорганизовать их в автономные некоммерческие организации или ликвидировать.

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В комментариях глава Красногорского района Владимир Корепанов предположил, что домам ремесел придется создавать ширпотреб. «Кого-то очень смущают наши народные промыслы. Наши мастера отлично трудятся, изучают историю, изготавливают бесценные вещи, а кого-то волнует другое. Хотят видимо, чтоб занимались мы ширпотребом», - написал он.

Татьяна Ишматова у себя в соцсетях выразила уверенность, что отрасль не выживет без господдержки. «Безусловно, созданная в Удмуртии система работы по сохранению, возрождению и продвижению народных ремесел и декоративно-прикладного искусства, является уникальной и признанной. <…> Мы поистине гордимся результатами трудов талантливых умельцев. И, думаю, нет необходимости убеждать кого-то в том, что данная отрасль является визитной карточкой республики, олицетворяющей многогранность, яркость, уникальность народного мастерства, менталитета, культуры. Данная отрасль без государственной поддержки не сможет выжить. И экономический эффект от сокращения расходов для поддержания целой отрасли несопоставим с тем результатом, который может не только больно ранить целый этнос, но и грозит утратой очень ценного, народного, этнически узнаваемого духа», - написала она.

Анатолий Строков, отвечая на вопрос о будущем домов ремесел на бюджетных слушаниях 12 ноября, сказал, что власти республики намерены развивать эти учреждения. Для этого создан специальный акселератор для руководителей и сотрудников домов ремесел.

Рекомендация по переводу учреждений в АНО связана с невозможностью участия государственных и муниципальных учреждений в конкурсах на получение грантов. «Мы не можем в той форме, в которой они сейчас существуют, участвовать в грантовой поддержке, - сообщил Строков. - Поэтому предлагаем посмотреть новую форму как автономная некоммерческая организация, которая бы получала субсидию из бюджета Удмуртии, муниципальных образований, плюс могла участвовать в конкурсе на получение тех или иных денежных средств из бюджета Российской Федерации и других некоммерческих организаций».

Он пообещал встретиться с заинтересованными депутатами и подробнее рассказать о планах. «Мы хотим вдохнуть свежее веяние в развитие домов ремесел в Удмуртской Республике», - заявил вице-премьер.