Вице-премьер Удмуртии Строков объяснил причины «оптимизации» домов ремесел

Ижевск. Удмуртия. Вице-премьер Удмуртии Анатолий Строков объяснил причины «оптимизации» домов ремесел в республике. Волнующий культурное сообщество вопрос во время публичных слушаний по бюджету региона на 2021 год подняла председатель постоянной комиссии Государственного совета Удмуртской Республики по науке, образованию, культуре, национальной и молодежной политике и спорту Татьяна Ишматова.

Ранее на своей странице в «Фейсбуке» ученый секретарь музея-заповедника «Лудорвай» Павел Орлов разместил письмо Строкова главам районов. В нем для сокращения неэффективных расходов предлагается выбрать из трех вариантов: полностью перевести дома ремесел на самоокупаемость, реорганизовать их в автономные некоммерческие организации или ликвидировать.

Log into Facebook to start sharing and connecting with your friends, family, and people you know.