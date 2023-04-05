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Балезинский литейно-механический завод начал экспортировать продукцию

10:27, 05 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Балезинский литейно-механический завод начал экспортировать продукцию
10:27, 05 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
232
0
#Балезино\n#Удмуртия\n#завод\n#экспорт\n#товары\n#помощь
Фото: elements.envato.com (ndanko)
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Первый экспортный контракт предприятие заключило с Казахстаном.

Балезино. Удмуртия. Балезинский литейно-механический завод занялся экспортом продукции. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации развития Удмуртии.

Завод производит продукцию из алюминия и чугуна с 1948 года. В каталоге предприятия более 200 наименований товаров, в основном это посуда и хлебопекарные формы. В 2022 году новый собственник смог вывести предприятие из кризиса. В настоящий момент в Балезинском литейно-механическом заводе работают 130 человек.

В феврале 2023 года предприятие обратилось в Центр поддержки экспорта Корпорации развития Удмуртии за помощью. Заводу нужно было провести экспертизу экспортного контракта. В результате меньше чем за месяц специалисты проанализировали договор, исправили недочеты, проконсультировали предприятие по вопросам налогообложения, а также помогли сдать статистическую форму учета перемещения товаров. 

«В итоге уже в марте компания заключила первый экспортный контракт с контрагентом из Казахстана на поставку чугунного печного литья и посуды. Все процедуры заняли меньше месяца», — рассказал временно исполняющий обязанности директора АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» Владимир Смирнов. 

Руководство Балезинского литейно-механического завода планирует развивать экспортное направление в странах ближнего зарубежья. 

10:27, 05 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
232
0
#Балезино\n#Удмуртия\n#завод\n#экспорт\n#товары\n#помощь