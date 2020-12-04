В Удмуртии подвели итоги акселерационных программ для экспорта и туризма

Некоторые участники акселератора добились подписания договоров с зарубежными компаниями и даже вышли на зарубежные рынки.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии завершились две акселерационные программы для местных предпринимателей: «Бизнес-акселератор. Туризм» и шестой поток экспортного акселератора. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Программа «Бизнес-акселератор. Туризм» является первой в республике, её выпускниками стали 18 команд нашего региона. Обучение включало в себя 10 практикумов, еженедельную работу в группе с трекером и шесть практических мероприятий, где проводились «мозговые штурмы» по повышению туристического потока в республику. Занятия проводились на протяжении трёх месяцев.

Главный приз — сертификат на 200 тыс. рублей — получило ООО «Технологии гостеприимства», владеющее этнокомплексом «Бобровая долина». Подаренные средства должны пойти на развитие проекта финно-угорского квартала в Ижевске.

Сертификат на 100 тыс. рублей получило ООО «Светлое», которое занимается созданием самого крупного конного клуба в ПФО. Эти средства должны пойти на образовательные мероприятия для предприятия.

Победа в номинации «Выбор акселератора» досталась ООО «Бюро путешествий «Турист», создающему проект экскурсионного центра «Влюбиться в Удмуртию». Руководитель компании получил в подарок смарт-часы.

Глава Удмуртии Александр Бречалов , выступая на встрече с участниками, поздравил их и отметил, что туризм для республики является важным элементом экономики. В качестве примера он привёл недавно завершившийся проект «ДаУР!»:

«Я был поражён, насколько эта история с выбором 100 туристических мест так вовлекла людей. Мы увидели больше 5 тыс. постов об этих достопримечательностях. То есть больше 500 человек остались в Удмуртии, покупали тут одежду для похода, заправляли автомобиль для поездки, покупали перепечи и другие блюда национальной кухни. И всё это экономика».

До финала шестого потока экспортного акселератора дошли 12 компаний агропромышленного комплекса республики. Как и в туристическом бизнес-акселераторе, здесь также была трёхмесячная программа обучения: в течение этого времени бизнесмены учились международной сертификации и подготовке своей продукции к экспорту.

Первого места удостоилось ООО «ПК «Гранола», производящее полезные завтраки. Второе место заняло ООО «Новитэк ПРО», занимающееся производством ингредиентов для предприятий пищевой и фармацевтической промышленности. Третье место — за ООО «Можгаплем», оно обеспечивает сельхозпредприятия генным материалом. Каждая из компаний получила сертификаты по 500 тыс. рублей, которые должны уйти на индивидуальный выставочный стенд, маркетинговое исследование или продвижение компании в онлайне.