Бизнес, Китай, ОПК, инвестиции: промежуточные итоги работы Постпредства главы Удмуртии

Михаил Хомич рассказал «Сусанину» о работе новой команды.

Ижевск. Удмуртия. Вице-премьер республиканского правительства Михаил Хомич рассказал «Сусанину» о промежуточных итогах работы обновленного Постпредства. В беседе с «Сусаниным» постоянный представитель главы Удмуртии при президенте России оценил работу команды по нескольким направлениям.

Собеседник информагентства поделился мнением об успешности проектов «Инвестируй в Удмуртию» и «Сделано в Удмуртии», рассказал о возможности выхода предпринимателей республики на рынок Китая, а также оценил работу предприятий ОПК по созданию гражданской продукции.

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