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Бизнес, Китай, ОПК, инвестиции: промежуточные итоги работы Постпредства главы Удмуртии

09:00, 07 ноября, 2018
Георгий Поветкин
09:00, 07 ноября, 2018
Георгий Поветкин
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#экономика\n#бизнес\n#инвестиции\n#Ижевск\n#Китай\n#власть\n#Удмуртия\n#ОПК\n#деньги\n#финансы и деньги\n#Александр Бречалов\n#Михаил Хомич
Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Михаил Хомич рассказал «Сусанину» о работе новой команды.

Ижевск. Удмуртия. Вице-премьер республиканского правительства Михаил Хомич рассказал «Сусанину» о промежуточных итогах работы обновленного Постпредства. В беседе с «Сусаниным» постоянный представитель главы Удмуртии при президенте России оценил работу команды по нескольким направлениям.

Собеседник информагентства поделился мнением об успешности проектов «Инвестируй в Удмуртию» и «Сделано в Удмуртии», рассказал о возможности выхода предпринимателей республики на рынок Китая, а также оценил работу предприятий ОПК по созданию гражданской продукции.

Подробнее в материале:

Сусанин / Человек Удмуртии в Москве - Статьи

Ни для кого не секрет, что в русском языке существует приставка "пост-". При образовании новых слов она придает им значение наступления или следования после чего-нибудь или вслед за чем-нибудь. К нашему собеседнику и...

09:00, 07 ноября, 2018
Георгий Поветкин
305
0
#экономика\n#бизнес\n#инвестиции\n#Ижевск\n#Китай\n#власть\n#Удмуртия\n#ОПК\n#деньги\n#финансы и деньги\n#Александр Бречалов\n#Михаил Хомич

 

 

 


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