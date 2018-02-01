Количество мини-пекарен увеличилось в Ижевске в пять раз

Сегодня в городе насчитывается 150 таких точек.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в пять раз увеличилось количество мини-пекарен. Как сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии, в городе их насчитывается 150.

По республике эта цифра стала больше почти в 1,8 раз. Всего деятельность по производству и реализации хлебобулочных изделий в Удмуртии ведут 249 пекарен.

Несмотря на положительную тенденцию развития малого бизнеса, производство хлеба в регионе ежегодно сокращается на 4,5%. Все больше потребители отдают предпочтение продукции мини-пекарен, а не «заводскому» хлебу.

Также сегодня сложилась неблагоприятная ситуация с размещением пекарен в жилых домах. Жители жалуются в госорганы на запахи, шум и вибрацию.

В 2017 году Управлением Роспотребнадзора по Удмуртии проверили пекарни и выявили 46 санитарных нарушений, 35 нарушений законодательства о техническом регулировании.