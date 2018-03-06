Проверочные матчи планируют провести в апреле-мае.

Москва. Оргкомитет ЧМ-2018 по футболу протестирует каждый стадион турнира. Об этом в интервью РТ рассказал его генеральный директор Алексей Сорокин.

По его словам, на каждом спортивном объекте тестовые матчи планируют провести в апреле-мае 2018 года. Это, по мнению Сорокина, позволит увидеть, как функционируют арены и как на них работают с людьми.

«Мы сумеем провести по меньшей мере по три встречи на каждом из стадионов, чтобы посмотреть, насколько хорошо поставлено управление людскими потоками и как вся организация стадиона справится с приёмом чемпионата мира. Это для нас, пожалуй, наиболее первоочередной и важный вопрос из оставшихся», - отметил он.

Кроме того, он сообщил, что на данный момент из всех стадионов готовы шесть. Оставшиеся арены строители сдадут в ближайшее время.

При этом, отвечая на вопросы журналистов, Алексей Сорокин подчеркнул, что пока сборные стран-участниц турнира остались довольны своими базами. В основном они расположены в окрестностях Москвы, Санкт-Петербурга и в Краснодарском крае.

Помимо этого, Сорокин подчеркнул, что пока не известно, будет ли во время ЧМ-2018 внедрена система видеопомощи арбитрам. «Если будет принято такое решение, мы, конечно, будем помогать в его реализации, но решать будет ФИФА», - цитирует издание главу Оргкомитета ЧМ-2018.

Напомним, ранее стало известно, что в преддверии ЧМ-2018 стоимость посуточной аренды квартир в Казани выросла до 300 тыс. рублей.