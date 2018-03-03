Стоимость посуточной аренды квартир в Казани в преддверии ЧМ-2018 выросла до 300 тыс рублей

Цены на недвижимость резко выросли.

Казань. Татарстан. Стоимость посуточной аренды квартир в Казани в преддверии чемпионата мира по футболу-2018 выросла до 300 тыс. рублей. Как пишет Runews24.ru, об этом рассказал председатель государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов.

Он напомнил, что владельцы, сдающие апартаменты посуточно, обязаны встать на учет в качестве частных предпринимателей. Также им придется оплатить налог при сдаче декларации за год.

Иванов подчеркнул, что туристы, обнаружившие, что снятая квартира не соответствует фото в объявлении, может подать жалобу в Роспотребнадзор.

Напомним, ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.