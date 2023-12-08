В Удмуртии 2024 год станет Годом семьи

Ижевск. Удмуртия. Александр Бречалов объявил 2024 год — Годом семьи. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«Президент принял решение, что 2024 год будет Годом семьи. В Удмуртии это тоже будет Год семьи. Потому что это наша главная ценность»,— заявил глава республики.

Александр Бречалов рассказал, что на данный момент формируется программа в честь года семьи, собираются предложения глав районов и городов, депутатов, а также общественных организаций. Власть хочет возобновить региональную программу по выдаче земли семьям, но на этот раз уже с необходимыми удобствами.

Многодетным семьям предоставляется 30% компенсация коммунальных затрат, бесплатное питание для детей, учащихся в 5-11 классах, а также льгота 50% по уплате транспортного налога на один автомобиль. Кроме того, дети могут раз в месяц бесплатно посещать выставки государственных музеев.

Эти меры поддержки предоставляются в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Независимо от материального достатка, если семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий, она может получить льготный жилищный займ под 5% годовых на 20 лет, а также разные социальные выплаты.

Многодетные семьи, находящиеся в тяжелом финансовом положении, могут рассчитывать на дополнительные меры поддержки.

Одной из главных задач Года семьи — создание благоприятной среды для рождения и воспитания детей. В конце 2023 года в Удмуртии появится первый семейный функциональный центр, в котором семьи смогут получить социальную помощь и ответы на их вопросы.

Помимо этого, в 2024 году для семей планируется проведение большого количества разных мероприятий.

Семьи Удмуртии достигают значительных высот на всероссийских конкурсах. Например, семья Бабайловых в 2021 году победила на всероссийском конкурсе «Семья года». Андрей Геннадьевич и Любовь Михайловна воспитывают 15 детей. Фотографии их семьи были представлены на выставке, приуроченной к Дню матери.

«Семья – это основа основ. Именно дома в семейной обстановке во многом формируется личность и мировоззрение человека, его духовно-нравственные политические идеалы и ценности», — подчеркнул президент России.