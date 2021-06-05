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Большинство россиян признали, что существование мира, где не нужно работать, невозможно

14:57, 05 июня, 2021
Андрей Бирюков
Большинство россиян признали, что существование мира, где не нужно работать, невозможно
14:57, 05 июня, 2021
Андрей Бирюков
94
0
#Россия\n#работа\n#общество
Фото: unsplash.com
94
0

Жить в таком социуме в основном хотели бы граждане 18-30 лет.

Москва. Большинство россиян признали, что существование мира, где не нужно работать, невозможно. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на исследование опроса Фонда «Общественное мнение». 

29% россиян назвали общество, где не нужно работать, подходящим для себя. Из них 39% опрошенных в возрасте 18-30 лет хотели бы жить в таком мире. 

При этом около 66% всех респондентов считают, что такое общество невозможно. В реальность этой идеи поверили 26% опрошенных. Чаще всего этот вариант ответа выбирали граждане до 34 лет. 

Тем не менее, большинство россиян не хотят жить в обществе без необходимости трудиться. Такой вариант ответа дали 61% респондентов. Чаще всего его выбирали лица старше 60 лет. 

Опрос проводился в конце мая 2021 года среди 1,5 тыс. человек. 

14:57, 05 июня, 2021
Андрей Бирюков
94
0
#Россия\n#работа\n#общество