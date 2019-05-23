В квартире арестованного экс-министра Абызова нашли наркотики

В суде решается вопрос о продлении ареста.

Москва. В квартире бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества и мошенничестве, нашли наркотики. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ТАСС.

«В квартире, принадлежащей Абызову, при обыске было обнаружено наркотическое вещество, следствием уже получены данные химической экспертизы», — заявил следователь на заседании суда, где решается вопрос о продлении ареста.

О каком запрещенном веществе идет речь – не уточняется.

Напомним, экс-министра арестовали 27 марта. В этот же день наручники надели на еще 4 фигурантов. Все они пробудут в СИЗО до 25 мая.

По версии следствия, Абызов с сообщниками вывели за рубеж 4 млрд рублей, похищенные у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети».

В начале апреля правоохранители задержали еще одного фигуранта. Ему предъявили обвинение в создании преступного сообщества и хищении в особо крупном размере.