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В квартире арестованного экс-министра Абызова нашли наркотики

14:58, 23 мая, 2019
Дарья Снидкова
14:58, 23 мая, 2019
Дарья Снидкова
463
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#наркотики\n#Москва\n#мошенничество\n#арест\n#деньги\n#суд.
Фото: Скрин с видео СКР
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В суде решается вопрос о продлении ареста.

Москва. В квартире бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества и мошенничестве, нашли наркотики. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ТАСС.

«В квартире, принадлежащей Абызову, при обыске было обнаружено наркотическое вещество, следствием уже получены данные химической экспертизы», — заявил следователь на заседании суда, где решается вопрос о продлении ареста.

О каком запрещенном веществе идет речь – не уточняется.

Напомним, экс-министра арестовали 27 марта. В этот же день наручники надели на еще 4 фигурантов. Все они пробудут в СИЗО до 25 мая.

По версии следствия, Абызов с сообщниками вывели за рубеж 4 млрд рублей, похищенные у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети».

В начале апреля правоохранители задержали еще одного фигуранта. Ему предъявили обвинение в создании преступного сообщества и хищении в особо крупном размере.

 

14:58, 23 мая, 2019
Дарья Снидкова
463
0
#наркотики\n#Москва\n#мошенничество\n#арест\n#деньги\n#суд.
МирТесен

 

 

 


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