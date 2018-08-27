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В Пензе жертвами финансовой пирамиды стали более 3 тыс человек

12:50, 27 августа, 2018
Дарья Снидкова
12:50, 27 августа, 2018
Дарья Снидкова
646
0
#общество\n#МВД\n#обман\n#мошенничество\n#мошенники\n#Пенза\n#деньги\n#финансовые пирамиды
Фото: pxhere.com
646
0

Им нанесен ущерб на сумму более 1 млрд рублей.

Пенза. Пензенская область. В Пензе прекращена деятельность финансовой пирамиды. Как сообщила пресс-служба МВД России по Пензенской области, преступное сообщество работало на территории шести субъектов страны.

С 2012 года фирма привлекала вкладчиков высокими дивидендами: до 60% в год. Гражданам обещали, что их средства будут инвестированы в высокодоходные проекты на рынке недвижимости. Однако «пирамида» заявленную деятельность не осуществляла, а проценты платила со средств от новых клиентов.  

Фирма работала в 6 регионах России, где действовали 9 филиалов. По предварительным данным, всего пострадали более 3 тыс. человек, которым не выплатили порядка 1 млрд рублей.

Возбуждены уголовные дела по статьям 159 («Мошенничество») и 210 («Организация преступного сообщества или участие в ней») УК России.

Сейчас под стражей находятся 4 организатора и активных участника организации. Арест наложен на 22 объекта недвижимости.

 

12:50, 27 августа, 2018
Дарья Снидкова
646
0
#общество\n#МВД\n#обман\n#мошенничество\n#мошенники\n#Пенза\n#деньги\n#финансовые пирамиды

 

 

 


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