В Пензе жертвами финансовой пирамиды стали более 3 тыс человек

Им нанесен ущерб на сумму более 1 млрд рублей.

Пенза. Пензенская область. В Пензе прекращена деятельность финансовой пирамиды. Как сообщила пресс-служба МВД России по Пензенской области, преступное сообщество работало на территории шести субъектов страны.

С 2012 года фирма привлекала вкладчиков высокими дивидендами: до 60% в год. Гражданам обещали, что их средства будут инвестированы в высокодоходные проекты на рынке недвижимости. Однако «пирамида» заявленную деятельность не осуществляла, а проценты платила со средств от новых клиентов.

Фирма работала в 6 регионах России, где действовали 9 филиалов. По предварительным данным, всего пострадали более 3 тыс. человек, которым не выплатили порядка 1 млрд рублей.

Возбуждены уголовные дела по статьям 159 («Мошенничество») и 210 («Организация преступного сообщества или участие в ней») УК России.

Сейчас под стражей находятся 4 организатора и активных участника организации. Арест наложен на 22 объекта недвижимости.