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Владимир Путин назвал движение «Волонтёры Победы» мощной и авторитетной организацией

16:37, 06 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
16:37, 06 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Владимир Путин\n#День Победы\n#Москва\n#волонтёры
Фото: vk.com/vsezapobedu
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В Москве состоялся финал всероссийского конкурса «Послы Победы».

Москва. Президент России Владимир Путин поприветствовал финалистов всероссийского конкурса «Послы Победы». Как сообщает РИА Новости, глава государства назвал движение «Волонтёры Победы» мощной, авторитетной организацией. 

Как отметил Путин, в активе организации - внушительный список важных, по-настоящему добрых дел: поддержка ветеранов, работа по восстановлению исторических, ратных, культурных памятников, уход за воинскими захоронениями, участие в проведении шествия «Бессмертный полк», реализация других, не менее значимых проектов.

Напомним, что двое волонтёров из Удмуртии также примут участие в подготовке и проведении парадов и шествия «Бессмертный полк» 9 мая в Москве и Санкт-Петербурге.

16:37, 06 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
215
0
#Владимир Путин\n#День Победы\n#Москва\n#волонтёры

 

 

 


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