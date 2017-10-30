В России станет сложнее снести самострой

Минстрой подготовил законопроект, сокращающий количество ситуаций, предписывающих уничтожение жилья.

Москва. Ликвидировать незаконно возведенный дом будет не так просто, как сейчас. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минстроя. В документе, поступившем в редакцию издания, говорится, что правительство России одобрило законопроект, ограничивающий досудебный снос самостроя.

Так, без разбирательства в суде уничтожить можно будет дом, построенный только при очевидных недопустимых нарушениях. К ним относятся отсутствие разрешений на строительство или документов на землю. А если право собственности на здание зарегистрировано в ЕГРН, то снести его без судебного постановления нельзя даже случае грубых нарушений.

Если же собственник объекта сможет доказать, что он не знал об ограничениях, запрещающих строительство жилья на данном участке, и получил соотвествующее разрешение, то самостроем объект не считается. Однако в этом случае владелец обязан привести дом в соответствие с требованиями.

А в случае, если участок с постройкой включили в зону с особыми условиями использования после появления там недвижимости, то ее собственнику при сносе полагается компенсация.