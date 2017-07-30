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      Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за склонение к самоубийству

      16:55, 30 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      16:55, 30 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      99
      0
      #Москва\n#законы\n#Россия\n#Путин
      Фото: kremlin.ru
      99
      0

      Федеральный закон был принят Госдумой 21 июля 2017 года и одобрен Советом Федерации 25 июля 2017 года.

      Москва. Россия. Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за склонение к самоубийству. Как сообщает официальный сайт Кремля, федеральный закон был принят Госдумой 21 июля 2017 года и одобрен Советом Федерации 25 июля 2017 года.

      «Федеральный закон направлен на усиление уголовной ответственности за такие деяния, как доведение до самоубийства, склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства и организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства», - говорится в тексте сообщения.

      Речь в частности идет об увеличении санкции статей уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающих ответственность за указанные действия, если они совершены в отношении несовершеннолетнего или человека, находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, а также в отношении женщины, находящейся в состоянии беременности и двух и более лиц.

      Также санкции статьи ужесточат по отношению к людям, которые будут совершать выше указанные действия, используя «информационно-телекоммуникационные сети общего пользования, рассчитанных на неопределенный круг лиц».

      16:55, 30 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      99
      0
      #Москва\n#законы\n#Россия\n#Путин

       

       

       

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