Федеральный закон был принят Госдумой 21 июля 2017 года и одобрен Советом Федерации 25 июля 2017 года.

Москва. Россия. Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за склонение к самоубийству. Как сообщает официальный сайт Кремля, федеральный закон был принят Госдумой 21 июля 2017 года и одобрен Советом Федерации 25 июля 2017 года.

«Федеральный закон направлен на усиление уголовной ответственности за такие деяния, как доведение до самоубийства, склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства и организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства», - говорится в тексте сообщения.

Речь в частности идет об увеличении санкции статей уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающих ответственность за указанные действия, если они совершены в отношении несовершеннолетнего или человека, находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, а также в отношении женщины, находящейся в состоянии беременности и двух и более лиц.

Также санкции статьи ужесточат по отношению к людям, которые будут совершать выше указанные действия, используя «информационно-телекоммуникационные сети общего пользования, рассчитанных на неопределенный круг лиц».