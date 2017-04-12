Полиция нашла место, откуда был отправлен мешок с запиской от «рабов»

На заводе в селе Любимовка Курской области проводится внутренняя проверка.

Курская область. Полиция выяснила, что мешок с сахаром, в котором обнаружили записку со словами «Помогите, мы в рабстве», отправили с завода в селе Любимовка Курской области. Послание нашли в московском магазине на Родионовской улице, сообщает «Лайф».

Сотрудников правоохранительных органов оповестили о записке в среду, 12 апреля. В настоящее время полиция опрашивает работников завода. По мнению управляющего, мешок отослала другая компания с территории их склада.

По данному инциденту начата внутренняя проверка.