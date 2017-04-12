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      Полиция нашла место, откуда был отправлен мешок с запиской от «рабов»

      17:30, 12 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      17:30, 12 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      813
      0
      #рабство\n#происшествие\n#рабы
      Фото: life.ru
      813
      0

      На заводе в селе Любимовка Курской области проводится внутренняя проверка.

      Курская область. Полиция выяснила, что мешок с сахаром, в котором обнаружили записку со словами «Помогите, мы в рабстве», отправили с завода в селе Любимовка Курской области. Послание нашли в московском магазине на Родионовской улице, сообщает «Лайф».

      Сотрудников правоохранительных органов оповестили о записке в среду, 12 апреля. В настоящее время полиция опрашивает работников завода. По мнению управляющего, мешок отослала другая компания с территории их склада.

      По данному инциденту начата внутренняя проверка.

      17:30, 12 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      813
      0
      #рабство\n#происшествие\n#рабы
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