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      Новости России

      Постпред США при ООН Никки Хейли: России не следует доверять

      14:00, 16 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      14:00, 16 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      92
      0
      #политика\n#общество\n#США\n#власть
      Фото: pixabay.com
      92
      0

      С чем связано такое высказывание не уточняется.

      США. Постпред США при ООН Никки Хейли призвала не доверять России. Lenta.ru пишет, что не уточняется с чем связано такое высказывание.

      «Отнеситесь к этому серьезно. Мы не можем доверять России. Мы никогда не должны доверять России», — заявила Хейли.

      Также отмечается, что ее мнение расходится с позицией президента США Дональда Трампа, который выступал за налаживание отношений с Москвой.

      Слова Хейли прозвучали через несколько часов после того, как Минюст США выдвинул обвинения в отношении четырех россиян, подозреваемых во взломе аккаунтов сайта Yahoo. Речь идет о разыскиваемых ФБР хакерах Алексее Белане и Кариме Баратове, а также сотрудниках ФСБ Дмитрии Докучаеве и Егоре Сущине.

      14:00, 16 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      92
      0
      #политика\n#общество\n#США\n#власть

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