Постпред США при ООН Никки Хейли: России не следует доверять

С чем связано такое высказывание не уточняется.

США. Постпред США при ООН Никки Хейли призвала не доверять России. Lenta.ru пишет, что не уточняется с чем связано такое высказывание.

«Отнеситесь к этому серьезно. Мы не можем доверять России. Мы никогда не должны доверять России», — заявила Хейли.

Также отмечается, что ее мнение расходится с позицией президента США Дональда Трампа, который выступал за налаживание отношений с Москвой.

Слова Хейли прозвучали через несколько часов после того, как Минюст США выдвинул обвинения в отношении четырех россиян, подозреваемых во взломе аккаунтов сайта Yahoo. Речь идет о разыскиваемых ФБР хакерах Алексее Белане и Кариме Баратове, а также сотрудниках ФСБ Дмитрии Докучаеве и Егоре Сущине.