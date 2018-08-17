Рада Украины предложила ввести визы для россиян

Депутат заявил, что пограничники не могут за пять минут определить намерения человека.

Киев. Украина. Депутат Верховной Рады Украины Юрий Чижмарь предложил ввести визовый режим с Россией. Об этом пишет RT.

Чижмарь не против видеть российских звезд и бизнесменов на территории Украины. Однако уверен, что граждане России «должны знать наперед, что если они едут, то они должны получить визу», - сказал народный избранник.

Кроме того, депутат отметил, что пограничник не сможет за 5 минут определить с какими намерениями едет человек.

Напомним, что в марте 2018 года Львовский областной совет уже предложил ввести визы для россиян.