Путин дал Медведеву и Набиуллиной 3 года на ликвидацию долевого строительства

Также в ближайшее время будет ужесточен контроль за использованием средств дольщиков.

Москва. В течение трех лет в России будет упразднено долевое строительство. Разработать план по отказу от такого способа финансирования поручил правительству Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

«Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по поэтапному замещению в течение трех лет средств граждан, привлекаемых для создания многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, банковским кредитованием и иными формами финансирования, минимизирующими риск для граждан», - сообщается по итогам совещания с министрами.

Ответственными за это назначены премьер-министр Дмитрий Медведев, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и гендиректор Агентства ипотечного жилищного кредитования Александр Плутник. «Дорожная карта» должна быть готова до 15 декабря 2017 года.

Также Президент России поручил разработать предложения по защите прав дольщиков в период, пока они остаются соинвесторами строительных проектов.

Напомним, в октябре в России начал действовать Фонд защиты прав дольщиков. Застройщики должны перечислять в него 1,2 процента денег, собранных с граждан, желающих получить квартиры по цене ниже рыночной. На эти средства будут достраивать «проблемные» объекты.