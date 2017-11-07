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      Путин дал Медведеву и Набиуллиной 3 года на ликвидацию долевого строительства

      18:31, 07 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      18:31, 07 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      204
      0
      #экономика\n#Дмитрий Медведев\n#Владимир Путин\n#строительство\n#обманутые дольщики\n#Центробанк\n#деньги\n#Набиуллина\n#Минстрой
      Фото: pixabay.com
      204
      0

      Также в ближайшее время будет ужесточен контроль за использованием средств дольщиков.  

      Москва. В течение трех лет в России будет упразднено долевое строительство. Разработать план по отказу от такого способа финансирования поручил правительству Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля

      «Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по поэтапному замещению в течение трех лет средств граждан, привлекаемых для создания многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, банковским кредитованием и иными формами финансирования, минимизирующими риск для граждан», - сообщается по итогам совещания с министрами. 

      Ответственными за это назначены премьер-министр Дмитрий Медведев, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и гендиректор Агентства ипотечного жилищного кредитования Александр Плутник. «Дорожная карта» должна быть готова до 15 декабря 2017 года. 

      Также Президент России поручил разработать предложения по защите прав дольщиков в период, пока они остаются соинвесторами строительных проектов. 

      Напомним, в октябре в России начал действовать Фонд защиты прав дольщиков. Застройщики должны перечислять в него 1,2 процента денег, собранных с граждан, желающих получить квартиры по цене ниже рыночной. На эти средства будут достраивать «проблемные» объекты.

      18:31, 07 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      204
      0
      #экономика\n#Дмитрий Медведев\n#Владимир Путин\n#строительство\n#обманутые дольщики\n#Центробанк\n#деньги\n#Набиуллина\n#Минстрой

       

       

       

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