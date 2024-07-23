Под контроль российских военных перешла Ивано-Дарьевка в ДНР

Ивано-Дарьевка. ДНР. Российские военные заняли населенный пункт Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Ивано-Дарьевка находится к северу от Соледара. Противника выбили из села бойцы «Южной» группировки российской армии. От их действий за сутки ВСУ потеряли до 750 человек, 8 единиц ствольной артиллерии, пусковую установку РСЗО «Град» и бронеавтомобиль.

Кроме того, 21 июля бойцы группировки войск «Запад» освободили два населенных пункта — Розовку и Песчаное Нижнее на стыке Харьковщины и ЛНР.