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Под контроль российских военных перешла Ивано-Дарьевка в ДНР

15:13, 23 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Под контроль российских военных перешла Ивано-Дарьевка в ДНР
15:13, 23 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
145
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#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Донбасс\n#военные\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация
Фото: vk.com/mil
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В село вошли бойцы «Южной» группировки войск.

Ивано-Дарьевка. ДНР. Российские военные заняли населенный пункт Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Ивано-Дарьевка находится к северу от Соледара. Противника выбили из села бойцы «Южной» группировки российской армии. От их действий за сутки ВСУ потеряли до 750 человек, 8 единиц ствольной артиллерии, пусковую установку РСЗО «Град» и бронеавтомобиль.

Кроме того, 21 июля бойцы группировки войск «Запад» освободили два населенных пункта — Розовку и Песчаное Нижнее на стыке Харьковщины и ЛНР.

15:13, 23 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
145
0
#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Донбасс\n#военные\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация