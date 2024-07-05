Российские инженеры раскрыли важный секрет кассетного боеприпаса ATACMS

Москва. Внутреннее строение кассетного суббоеприпаса М74 трофейной американской ракеты ATACMS исследовали специалисты российского оборонпрома. В частности, им удалось определить высоту, на которой происходит срабатывание изделия, передает RT со ссылкой на РИА Новости.

Оказалось, что детонация кассеты происходит примерно в 200 м над поверхностью земли. Осколки разлетаются в радиусе примерно 20 метров, но некоторые из них могут пробить металлическую дверь и в 50 метрах от места срабатывания.

Ранее российские специалисты изучили взрыватель данной ракеты.

Ракеты ATACMS в последнее время активно используются украинской армией. Недавно Пентагон заключил контракт стоимостью в 226 млн долларов на производство данных изделий на экспорт.