Матери без вести пропавшего бойца СВО из Удмуртии вручили медаль «За храбрость»

Ижевск. Удмуртия. Матери без вести пропавшего бойца СВО из Красногорского района вручили медаль «За храбрость». Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии.

Это уже вторая поездка Николая в зону СВО. В первый раз он был ранен, вернулся домой, восстановился, и решил отправиться вновь, но уже с братьями. В октябре 2023 года на полях сражений Николай пропал без вести. Семья бойца надеется, что он жив.

Награду матери вручил председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев. «Николай, к сожалению, не успел получить свою награду, он во второй раз отправился на фронт и пропал без вести. Мы все верим и ждём, что он вернется домой. Сын Валентины Николаевны — истинный патриот нашей страны, настоящий герой, и это залуженная высокая награда», — сказал спикер регионального парламента.

Награждение состоялось во время рабочей поездки Владимира Невоструева и руководителя постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике Госсовета УР Александра Шаклеина в Красногорский район. На встрече с родственниками бойцов спецоперации обсуждались вопросы получения выплат, наградных документов, помощь в обеспечении дровами и другие. Все вопросы взял под личный контроль председатель республиканского парламента.