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Матери без вести пропавшего бойца СВО из Удмуртии вручили медаль «За храбрость»

13:40, 12 июля, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
Матери без вести пропавшего бойца СВО из Удмуртии вручили медаль «За храбрость»
13:40, 12 июля, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
540
0
#Красногорское\n#Удмуртия\n#СВО\n#Госсовет Удмуртия
Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии
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Оправившись после первого ранения, мужчина вновь отправился в зону спецоперации.

Ижевск. Удмуртия. Матери без вести пропавшего бойца СВО из Красногорского района вручили медаль «За храбрость». Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии.

Это уже вторая поездка Николая в зону СВО. В первый раз он был ранен, вернулся домой, восстановился, и решил отправиться вновь, но уже с братьями. В октябре 2023 года на полях сражений Николай пропал без вести. Семья бойца надеется, что он жив.

Награду матери вручил председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев. «Николай, к сожалению, не успел получить свою награду, он во второй раз отправился на фронт и пропал без вести. Мы все верим и ждём, что он вернется домой. Сын Валентины Николаевны — истинный патриот нашей страны, настоящий герой, и это залуженная высокая награда», — сказал спикер регионального парламента.

Награждение состоялось во время рабочей поездки Владимира Невоструева и руководителя постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике Госсовета УР Александра Шаклеина в Красногорский район. На встрече с родственниками бойцов спецоперации обсуждались вопросы получения выплат, наградных документов, помощь в обеспечении дровами и другие. Все вопросы взял под личный контроль председатель республиканского парламента.

13:40, 12 июля, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
540
0
#Красногорское\n#Удмуртия\n#СВО\n#Госсовет Удмуртия