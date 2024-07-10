Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Время альтернативной энергии Лонгрид Праздник для всей семьи Лонгрид БУММАШ - заводской бум Лонгрид

Для поддержки родственников погибших на СВО бойцов в Удмуртии организуют встречи и мастер-классы

12:20, 10 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Для поддержки родственников погибших на СВО бойцов в Удмуртии организуют встречи и мастер-классы
12:20, 10 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
620
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#СВО\n#поддержка\n#мастер-класс
Фото: unsplash.com (Kelly Sikkema)
620
0

Во время таких занятий они общаются и разделяют друг с другом горе.

Ижевск. Удмуртия. Для жителей Удмуртии, которые потеряли близких на СВО, организуют встречи (18+) для поддержки в трудную минуту. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинского района. 

Мероприятия проводит клуб «Сердце Вновь Оживет», который организовал филиал фонда «Защитники Отечества». Каждые две недели участницы клуба собираются на разные мастер-классы, занятия по рукоделию, встречи с медработниками и многое другое. Например, в последний раз они готовили перепечи — рубили капусту, месили тесто и лепили заготовки. 

Во время таких встреч участники клуба могут выговориться, разделить горе, а также получить внимание и поддержку. 

Присоединиться к клубу может каждый.  

 

12:20, 10 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
620
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#СВО\n#поддержка\n#мастер-класс