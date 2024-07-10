Для поддержки родственников погибших на СВО бойцов в Удмуртии организуют встречи и мастер-классы

Ижевск. Удмуртия. Для жителей Удмуртии, которые потеряли близких на СВО, организуют встречи (18+) для поддержки в трудную минуту. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинского района.

Мероприятия проводит клуб «Сердце Вновь Оживет», который организовал филиал фонда «Защитники Отечества». Каждые две недели участницы клуба собираются на разные мастер-классы, занятия по рукоделию, встречи с медработниками и многое другое. Например, в последний раз они готовили перепечи — рубили капусту, месили тесто и лепили заготовки.

Во время таких встреч участники клуба могут выговориться, разделить горе, а также получить внимание и поддержку.

Присоединиться к клубу может каждый.