Жители Удмуртии могут помочь сформировать новую отправку груза бойцам СВО из республики

Ижевск. Удмуртия. Более 60 тонн грузов отправил бойцам СВО благотворительный фонд «Гражданский выбор» из Ижевска за первое полугодие 2024 года. Как сообщается в соцсетях организации, фонд занимается сбором средств и отправкой специзделий и гуманитарных грузов непосредственно в воинские части, где служат наши земляки.

За это время по заявкам бойцов отправлено более двухсот специзделий, 10 тонн стройматериалов, 15 тонн питьевой воды, два автомобиля. Работе фонда активно помогают целый ряд предприятий и организаций Удмуртии и просто неравнодушные жители. Например, ООО СК «Гефест» выделили 2 700 метров кабеля. Среди тех, кто также участвует в работе фонда – Ижевский радиозавод, ИЭМЗ «Купол», ООО «Спецгазнефтестрой», ТПК «Восток-Ресурс», ИП Трефилов Д. В.

В настоящее время сотрудники фонда «Гражданский выбор» готовят к отправке новый груз для бойцов из Удмуртии. Для этой поставки необходимо собрать: 50 рулонов сетки-рабицы, 30 рулонов плёнки (100-200 мкм), 300 кв. м профнастила, квадроцикл «Русская Механика» с прицепом для эвакуации раненых с линии боевого столкновения, 100 штук масксетей, 100 листов ДВП, 50 листов ОСБ, 3 электрогенератора 5-6 квт, 1000 метров кабеля ВВГ 1*1,5, 100 штук рыболовных сетей. Все это нужно к 1 августа, но в фонде уверены: благодаря помощи неравнодушных людей это удастся сделать.

«Мы видим, как люди сплотились для поддержки наших бойцов и действительно помогают фронту так, как только могут. Это и предприниматели, и простые люди. Сегодня важна любая помощь, даже если она на первый взгляд кажется незначительной: ведь это гораздо больше, чем ничего. Мы очень благодарны всем и каждому, кто оказывает поддержку в нашей работе, оказывает поддержку нашим бойцам. Я призываю всех, у кого есть такая возможность, вносить вклад в это важное, наше общее дело», — прокомментировал директор фонда «Гражданский выбор» Станислав Евдокимов.

Подробности можно узнать в соцсетях фонда.