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После атаки дронов ВСУ на Приморско-Ахтарск скончалась шестилетняя девочка

11:09, 05 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
После атаки дронов ВСУ на Приморско-Ахтарск скончалась шестилетняя девочка
11:09, 05 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
175
0
#Украина\n#Россия\n#Краснодарский край\n#дроны\n#беспилотники\n#нападение\n#пострадавшие\n#гибель детей\n#трагедия\n#спецоперация\n#СВО
Фото: pxhere.com
175
0

6 жителей города в Краснодарском крае госпитализировали.

Приморско-Ахтарск. Краснодарский край. Полученные в результате налета беспилотников на Приморско-Ахтарск Краснодарского края травмы шестилетней девочки оказались смертельными. Ребенок погиб, передает RT со ссылкой на главу региона Вениамина Кондратьева.

Губернатор выразил глубокие соболезнования семье. Также он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. 

При атаке 5 июля получили серьезные ранения 6 жителей Приморско-Ахтарска, их отправили в больницы. Кроме того, был поврежден трехэтажный дом. Его жильцов эвакуировали, им предложили места в пункте временного размещения.

Также от атаки пострадала энергоподстанция, ведутся ремонтно-восстановительные работы.

11:09, 05 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
175
0
#Украина\n#Россия\n#Краснодарский край\n#дроны\n#беспилотники\n#нападение\n#пострадавшие\n#гибель детей\n#трагедия\n#спецоперация\n#СВО