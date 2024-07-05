После атаки дронов ВСУ на Приморско-Ахтарск скончалась шестилетняя девочка

Приморско-Ахтарск. Краснодарский край. Полученные в результате налета беспилотников на Приморско-Ахтарск Краснодарского края травмы шестилетней девочки оказались смертельными. Ребенок погиб, передает RT со ссылкой на главу региона Вениамина Кондратьева.

Губернатор выразил глубокие соболезнования семье. Также он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

При атаке 5 июля получили серьезные ранения 6 жителей Приморско-Ахтарска, их отправили в больницы. Кроме того, был поврежден трехэтажный дом. Его жильцов эвакуировали, им предложили места в пункте временного размещения.

Также от атаки пострадала энергоподстанция, ведутся ремонтно-восстановительные работы.