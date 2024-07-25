RT: к судьбе провалившего угон российского Су-34 украинского разведчика оказались причастны Залужный и Порошенко

Киев. Украина. Неудачную операцию по угону российского Су-34 в 2022 году санкционировал лично экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Теперь спасти обвиненного в провале бывшего полковника Романа Червинского пытается бывший президент Украины Петр Порошенко, передает RT по материалам собственного расследования.

Напомним, летом 2022 года стало известно о попытке украинской разведки завербовать нескольких российских летчиков. По замыслу кураторов, за деньги и гражданство ЕС те должны были угнать на подконтрольные Киеву территории несколько военных самолетов, в том числе Су-34 – многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. Операция обернулась полным фиаско: вместо ожидаемого самолета на украинский аэродром прилетели российские ракеты, были уничтожены 2 истребителя и офицер ВСУ. «Завербованный» пилот ВКС России доложил наверх о выходе на него украинской разведки, далее с кураторами из Киева провели оперативную игру.

Вину за провал на родине возложили на исполнителя – бывшего полковника ВСУ Романа Червинского. В отношении него ведется следствие. Между тем протоколы допросов говорят о том, что из разведчика пытаются сделать «стрелочника», чтобы вывести из-под удара одобрившего операцию экс-главкома ВСУ, ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного. С какой целью бывший президент Украины Петр Порошенко пытается спасти Червинского от наказания? Почему опального экс-полковника ВСУ подозревают также в подрыве «Северных потоков»?

На эти и другие вопросы попытались ответит авторы статьи-расследования на сайте RT.