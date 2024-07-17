Бывший лидер Pink Floyd Роджер Уотерс может выступить перед участниками СВО

Москва. Провести благотворительный концерт для участников спецоперации на Украине попросил сооснователя культовой британской рок-группы «Пинк Флойд» Роджера Уотерса зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на «Аргументы и факты».

«Уверен, наши ребята это выступление высоко оценят», — отметил Медведев. Он добавил, что артисты, выступающие в зоне СВО, подвергают свою жизнь риску, но «отдают свой талант родной стране».

Напомним, ранее Роджер Уотерс высказывался в поддержку политики России на Украине, за что его концерты пытаются запрещать в странах ЕС. Также сотрудничество с ним прекратила звукозаписывающая компания BMG.