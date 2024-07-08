Пилот ВКС России отказался от 3 млн долларов за угон бомбардировщика и помог уничтожить украинский аэродром

Москва. Российский летчик помог ФСБ выяснить местонахождение украинского военного аэродрома. Спецслужбы соседнего государства предлагали ему 3 млн долларов США за угон стратегического бомбардировщика Ту-22М3, пишет «Российская газета» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По словам офицера, на контакт с ним вышли через Telegram. Кроме предложений крупной суммы денег и гражданства Италии за предательство, украинский вербовщик угрожал родственникам летчика и требовал поджечь авиатехнику на аэродроме. Кроме того, украинская разведка надеялась получить от пилота бортовые номера, информацию о техническом состоянии и график регламента самолетов ВКС России.

Военный сообщил о попытках вербовки со стороны противника командованию, далее общением с украинской разведкой занялись российские спецслужбы. В результате оперативной игры им удалось установить местонахождение военного аэродрома ВСУ Озерное, по которому был нанесен удар, сообщили в ЦОС.

Ту-22М3 – дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, может нести ядерное оружие.