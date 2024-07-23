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На атакованном украинскими дронами пароме в Краснодарском крае погиб человек

14:09, 23 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
На атакованном украинскими дронами пароме в Краснодарском крае погиб человек
14:09, 23 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
39
0
#Краснодарский край\n#Сочи\n#Украина\n#беспилотники\n#дроны\n#пострадавшие\n#гибель людей\n#трагедия\n#пожар\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
39
0

Еще пятеро пострадали.

Порт Кавказ. Краснодарский край. Один человек погиб при атаке беспилотниками ВСУ порта Кавказ в Темрюкском районе Краснодарского края. Еще пятеро пострадали, пишет «Российская газета».

Инцидент произошел в ночь на 23 июля, среди раненых – члены экипажа парома и сотрудники порта, им оказывают медицинскую помощь. Как добавил в своем Telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев, в результате удара ВСУ начался пожар. Он носил локальный характер и вскоре был потушен.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о перехвате и уничтожении за минувшие сутки двух украинских дронов над Брянской областью. Столько же аппаратов обезвредили на Белгородчине. 21 беспилотник был сбит над Крымом и акваторией Черного моря.

 

14:09, 23 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
39
0
#Краснодарский край\n#Сочи\n#Украина\n#беспилотники\n#дроны\n#пострадавшие\n#гибель людей\n#трагедия\n#пожар\n#СВО\n#спецоперация