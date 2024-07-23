На атакованном украинскими дронами пароме в Краснодарском крае погиб человек

Порт Кавказ. Краснодарский край. Один человек погиб при атаке беспилотниками ВСУ порта Кавказ в Темрюкском районе Краснодарского края. Еще пятеро пострадали, пишет «Российская газета».

Инцидент произошел в ночь на 23 июля, среди раненых – члены экипажа парома и сотрудники порта, им оказывают медицинскую помощь. Как добавил в своем Telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев, в результате удара ВСУ начался пожар. Он носил локальный характер и вскоре был потушен.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о перехвате и уничтожении за минувшие сутки двух украинских дронов над Брянской областью. Столько же аппаратов обезвредили на Белгородчине. 21 беспилотник был сбит над Крымом и акваторией Черного моря.