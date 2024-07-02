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Вероятное время завершения боевых действий на Украине назвали в Генштабе России

14:13, 02 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Вероятное время завершения боевых действий на Украине назвали в Генштабе России
14:13, 02 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
187
0
#Россия\n#Украина\n#Минобороны\n#армия\n#военные\n#переговоры\n#СВО\n#спецоперация
Фото: vk.com/mil
187
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Понимание необходимости сворачивания конфликта есть и в Киеве, заявил Апти Алаудинов.

Москва. С прогнозом о сроках окончания спецоперации на Украине выступил замглавы Главного военно-политического управления Генштаба Апти Алаудинов. Боевые действия могут прекратиться уже осенью 2024 года, заявил он в эфире Первого канала, пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

В начале июня Алаудинов сказал, что Россия одержит победу в СВО до конца 2024 года. На этот раз он добавил, что необходимость скорейшего завершения конфликта начали ощущать и в руководстве Украины.

Напомним, 14 июня президент России Владимир Путин предложил Киеву два условия для начала переговоров и прекращения боевых действий.

14:13, 02 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
187
0
#Россия\n#Украина\n#Минобороны\n#армия\n#военные\n#переговоры\n#СВО\n#спецоперация