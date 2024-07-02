Вероятное время завершения боевых действий на Украине назвали в Генштабе России

Москва. С прогнозом о сроках окончания спецоперации на Украине выступил замглавы Главного военно-политического управления Генштаба Апти Алаудинов. Боевые действия могут прекратиться уже осенью 2024 года, заявил он в эфире Первого канала, пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

В начале июня Алаудинов сказал, что Россия одержит победу в СВО до конца 2024 года. На этот раз он добавил, что необходимость скорейшего завершения конфликта начали ощущать и в руководстве Украины.

Напомним, 14 июня президент России Владимир Путин предложил Киеву два условия для начала переговоров и прекращения боевых действий.