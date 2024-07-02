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Одним ударом: российские «Искандеры» вывели из строя 5 украинских Су-27

13:09, 02 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Одним ударом: российские «Искандеры» вывели из строя 5 украинских Су-27
13:09, 02 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
63
0
#Украина\n#Россия\n#авиация\n#самолет\n#ракеты\n#военные\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
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Еще 2 истребителя получили серьезные повреждения.

Миргород. Украина. Российские ракеты «Искандер-М» уничтожили 5 действующих многоцелевых истребителей Су-24 Вооруженных сил Украины. Групповой удар был нанесен 2 июля по аэродрому «Миргород» в Полтавской области, пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что еще два самолета, находившиеся на ремонте, получили повреждения. Ведомство опубликовало в интернете кадры объективного контроля уничтожения Су-27.

Также в тот день российские военнослужащие нанесли огневое поражение 400 выявленным целям ВСУ, в том числе под удары попало около 80 позиций полевой артиллерии противника.

UPD: позднее в Минобороны уточнили, что за отчетные сутки были сбиты еще 2 самолета ВСУ: МиГ-20 и Су-27. Они были уничоожены силами ПВО.

13:09, 02 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
63
0
#Украина\n#Россия\n#авиация\n#самолет\n#ракеты\n#военные\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация