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Населенный пункт Яснобродовка возвращен в состав ДНР

16:56, 09 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Населенный пункт Яснобродовка возвращен в состав ДНР
16:56, 09 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Донбасс\n#Минобороны\n#военные\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
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Он находится в 25 км к северо-востоку от Донецка.

Яснобродовка. ДНР. Российские военные освободили деревню Яснобродовка в Донецкой Народной Республике. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Минобороны России.

В населенный пункт вошли подразделения группировки войск «Центр». Также сообщается о нанесении поражений четырем бригадам и разведывательному батальону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Красноармейск, Миролюбовка, Тимофеевка, Водяное Второе и Торецк в ДНР.

Яснобродовка находится примерно в 25 км к северо-западу от Донецка.

Ранее сообщалось, что российские военные выбили противника из населенного пункта Сокол Донецкой Народной Республики.

16:56, 09 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
20
0
#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Донбасс\n#Минобороны\n#военные\n#СВО\n#спецоперация