Яснобродовка. ДНР. Российские военные освободили деревню Яснобродовка в Донецкой Народной Республике. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Минобороны России.

В населенный пункт вошли подразделения группировки войск «Центр». Также сообщается о нанесении поражений четырем бригадам и разведывательному батальону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Красноармейск, Миролюбовка, Тимофеевка, Водяное Второе и Торецк в ДНР.

Яснобродовка находится примерно в 25 км к северо-западу от Донецка.

Ранее сообщалось, что российские военные выбили противника из населенного пункта Сокол Донецкой Народной Республики.