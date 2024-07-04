Несколько сложных операций по удалению осколков провели участнику СВО в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Врачи 1 РКБ в Ижевске провели несколько сложных операций по удалению осколков участнику СВО. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

При обследовании у 42-летнего мужчины обнаружили крупный осколок возле стенки мочевого пузыря и несколько осколков в ногах.

Первую операцию провели урологи Иван Семакин и Олег Ерохин. Они убрали инородное тело лапароскопическим способом без больших разрезов.

«В нашей практике это первая такая операция. Сложность её была в том, что осколок размером около 1,5 сантиметров находился очень близко к стенке мочевого пузыря, и приходилось действовать очень осторожно», — прокомментировал заведующий урологическим отделением 1 РКБ Иван Семакин.

После этого пациента передали травматологам-ортопедам. Владимир Александров провел бойцу операцию, в ходе которой удалил ещё три осколка из стопы, голени и коленного сустава. Сейчас пациент продолжает восстанавливаться.