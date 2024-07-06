Нью-Йорк. США. Раненого российского пленного расстреляли в присутствии немецкого врача солдаты ВСУ. Как передает Общественная служба новостей, о бесчеловечном поступке «подопечных» США и ЕС написало американское издание New York Times.

Как рассказал Каспар Гроссе, медик международного корпуса, участвующего в боях на Украине, у него на глазах раненый российский военный, попавший в плен, попросил украинцев о помощи. Тогда один из боевиков подошел к пленному и выстрелил ему в грудь. Второй националист добил нашего солдата выстрелом в голову.

По словам Каспара Гроссе, это не единичный из известных ему случаев зверского обращения с пленными со стороны ВСУ. В частности, немецкий медик вспомнил, как один из боевиков убил пленного гранатой.