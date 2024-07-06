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Украинские военные застрелили российского пленного на глазах у иностранного медика

13:25, 06 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Украинские военные застрелили российского пленного на глазах у иностранного медика
13:25, 06 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
170
0
#Украина\n#Россия\n#Германия\n#США\n#врачи\n#СМИ\n#военнопленные\n#жестокость\n#казнь\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
170
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Статью об этом опубликовало издание New York Times.

Нью-Йорк. США. Раненого российского пленного расстреляли в присутствии немецкого врача солдаты ВСУ. Как передает Общественная служба новостей, о бесчеловечном поступке «подопечных» США и ЕС написало американское издание New York Times.

Как рассказал Каспар Гроссе, медик международного корпуса, участвующего в боях на Украине, у него на глазах раненый российский военный, попавший в плен, попросил украинцев о помощи. Тогда один из боевиков подошел к пленному и выстрелил ему в грудь. Второй националист добил нашего солдата выстрелом в голову.

По словам Каспара Гроссе, это не единичный из известных ему случаев зверского обращения с пленными со стороны ВСУ. В частности, немецкий медик вспомнил, как один из боевиков убил пленного гранатой.

13:25, 06 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
170
0
#Украина\n#Россия\n#Германия\n#США\n#врачи\n#СМИ\n#военнопленные\n#жестокость\n#казнь\n#СВО\n#спецоперация