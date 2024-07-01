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На фасаде Кизнерской школы появилась мемориальная доска в честь погибшего бойца СВО

17:30, 01 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
На фасаде Кизнерской школы появилась мемориальная доска в честь погибшего бойца СВО
17:30, 01 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
102
0
#Кизнер\n#Удмуртия\n#СВО\n#память
Фото: vk.com/ai_plotnikov
102
0

Памятник открыли в День ветеранов боевых действий.

Кизнер. Удмуртия. В Кизнере на фасаде школы появилась памятная доска в честь Сергея Казакова, который погиб в ходе спецоперации. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава района Александр Плотников. 

Открытие мемориальной доски состоялось в День ветеранов боевых действий — 1 июля.

Сергей Казаков учился в местной школе с 2006 по 2013 год. 13 января 2024 года молодой человек героически погиб во время исполнения воинского долга.

«Мемориальная доска — символ памяти и любви, благодарю всех за участие в этом мероприятии. Вечная память Героям Отечества!», — заявил Александр Плотников.  

17:30, 01 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
102
0
#Кизнер\n#Удмуртия\n#СВО\n#память