На фасаде Кизнерской школы появилась мемориальная доска в честь погибшего бойца СВО

Кизнер. Удмуртия. В Кизнере на фасаде школы появилась памятная доска в честь Сергея Казакова, который погиб в ходе спецоперации. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава района Александр Плотников.

Открытие мемориальной доски состоялось в День ветеранов боевых действий — 1 июля.

Сергей Казаков учился в местной школе с 2006 по 2013 год. 13 января 2024 года молодой человек героически погиб во время исполнения воинского долга.

«Мемориальная доска — символ памяти и любви, благодарю всех за участие в этом мероприятии. Вечная память Героям Отечества!», — заявил Александр Плотников.