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Село Сокол в ДНР освободила группировка российских войск «Центр»

17:54, 06 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Село Сокол в ДНР освободила группировка российских войск «Центр»
17:54, 06 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
36
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#Украина\n#Россия\n#Донбасс\n#военные\n#ДНР\n#Минобороны\n#спецоперация\n#СВО
Фото: vk.com/mil
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Этот успех поможет расширить плацдарм на Покровском направлении.

Сокол. ДНР. Украинские военные вытеснены из села Сокол в Донецкой Народной Республики. Освобождение данного населенного пункта позволит выровнять линию боевого соприкосновения и расширить плацдарм для дальнейшего продвижения российских сил на Покровском направлении, пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

Как добавили агентству источники в силовых структурах ДНР, остатки украинской группировки, продолжающие сопротивление на данном участке, оказались в полукольце.

О взятии Сокола сообщили 6 июля в Минобороны России. В село вошли подразделения группировки войск «Центр».

Отмечается, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский ранее назвал Покровское направление самым сложным для ВСУ.

17:54, 06 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
36
0
#Украина\n#Россия\n#Донбасс\n#военные\n#ДНР\n#Минобороны\n#спецоперация\n#СВО