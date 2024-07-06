Село Сокол в ДНР освободила группировка российских войск «Центр»

Сокол. ДНР. Украинские военные вытеснены из села Сокол в Донецкой Народной Республики. Освобождение данного населенного пункта позволит выровнять линию боевого соприкосновения и расширить плацдарм для дальнейшего продвижения российских сил на Покровском направлении, пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

Как добавили агентству источники в силовых структурах ДНР, остатки украинской группировки, продолжающие сопротивление на данном участке, оказались в полукольце.

О взятии Сокола сообщили 6 июля в Минобороны России. В село вошли подразделения группировки войск «Центр».

Отмечается, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский ранее назвал Покровское направление самым сложным для ВСУ.