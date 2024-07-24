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В Ижевске в сквере Титова стартовало благоустройство Аллеи Славы Героев

10:00, 24 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске в сквере Титова стартовало благоустройство Аллеи Славы Героев
10:00, 24 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
274
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#СВО\n#память\n#благоустройство
Фото: скриншот видео Дмитрия Чистякова
274
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Это место будет посвящено участникам спецоперации.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в сквере Титова начали создавать Аллею Славы Героев. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Дмитрий Чистяков. 

Ленинский район удалён от основных патриотических парков Ижевска, но у местных жителей есть большая потребность в создании места памяти. Поэтому родители участников СВО предложили построить Аллею Славы Героев. 

Благоустройство решили начать с закладки камня. В настоящий момент подрядчик заливает бетонное основание. 

Торжественная церемония закладки камня запланирована на 2 августа. На камне установят табличку, которая ознаменует появление в Ижевске ещё одного памятного места. Ветераны и семьи участников СВО положат начало строительству новой аллеи. 

Со временем в новом общественном пространстве появятся скамейки, тактильная плитка, освещение и таблички с именами Героев СВО.  

10:00, 24 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
274
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#СВО\n#память\n#благоустройство