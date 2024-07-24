В Ижевске в сквере Титова стартовало благоустройство Аллеи Славы Героев

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в сквере Титова начали создавать Аллею Славы Героев. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Дмитрий Чистяков.

Ленинский район удалён от основных патриотических парков Ижевска, но у местных жителей есть большая потребность в создании места памяти. Поэтому родители участников СВО предложили построить Аллею Славы Героев.

Благоустройство решили начать с закладки камня. В настоящий момент подрядчик заливает бетонное основание.

Торжественная церемония закладки камня запланирована на 2 августа. На камне установят табличку, которая ознаменует появление в Ижевске ещё одного памятного места. Ветераны и семьи участников СВО положат начало строительству новой аллеи.

Со временем в новом общественном пространстве появятся скамейки, тактильная плитка, освещение и таблички с именами Героев СВО.