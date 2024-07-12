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В центре Урожайного в ДНР установили российский флаг

16:47, 12 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В центре Урожайного в ДНР установили российский флаг
16:47, 12 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
114
0
#Украина\n#Россия\n#Донбасс\n#военные\n#ДНР\n#Минобороны\n#спецоперация\n#СВО
Фото: ИА «Сусанин»
114
0

Украинские военные были выбиты из центра села.

Урожайное. ДНР. Над центральной частью села Урожайное в Донецкой Народной Республике взвился российский триколор. Флаг установили бойцы 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, пишут «Известия» со ссылкой на кадры видеосъемки.

Как сообщили в силовых структурах ДНР, перед этим украинские военные были выбиты с позиций в центре Урожайного. Село находится на границе ДНР и Запорожской области.

Ранее российские военные освободили несколько населенных пунктов в ДНР. Так, 11 июля наши бойцы вытеснили противника из поселка Восход, 9 июля вошли в Яснобродовку, а 7 июля — в Чигари. 

16:47, 12 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
114
0
#Украина\n#Россия\n#Донбасс\n#военные\n#ДНР\n#Минобороны\n#спецоперация\n#СВО