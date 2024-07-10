ФСБ сорвала диверсию на российском авианесущем крейсере

Москва. Теракт на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» предотвратили сотрудники ФСБ. Его готовили спецслужбы Украины, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

Для этого противник пытался завербовать 24-летнего члена экипажа корабля. Представившийся «Олегом» сотрудник украинской разведки вышел на связь с ним в мессенджерах «WhatsАpp» и «Telegram». В ход пошли как посулы, так и угрозы – моряку обещали крупное вознаграждение и выезд за границу, обещали также подставить его под уголовную ответственность за финансирование ВСУ по сфабрикованным основаниям. Однако военный не запятнал свое имя изменой, а обратился в органы безопасности. Те провели с противником оперативную игру с целью выявления возможной агентуры и пособников киевского режима.

Поверив в удачную вербовку, украинская разведка перебросила через границу компоненты для сборки зажигательного устройства. Для этого была использована транспортно-логистическая компания. Военного между тем заверяли, что сразу после получения видеозаписи с подтверждением поджога на крейсере он будет эвакуирован в Финляндию, а изготовленные для него документы и обещанные деньги находятся в тайнике неподалеку от границы. Для полного правдоподобия удачно проведенной операции «Олегу» даже отправили видеозапись с инсценировкой диверсии на «Адмирале Кузнецове». Как и ожидалось, сразу после этого куратор отключил средства связи и удалил использовавшиеся в мессенджерах аккаунты. Таким образом он доказал, что украинская разведка готова использовать завербованных агентов, но не готова выполнять свои обещания. В отношении «Олега» и ряда иных неустановленных лиц возбуждено и расследуется уголовное дело.

Напомним, ранее стало известно о неудачной попытке спецслужб киевского режима склонить пилота ВКС России к угону ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3. Благодаря оперативной игре российским военным удалось получить координаты украинского военного аэродрома, по которому был нанесен удар.