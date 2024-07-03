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Район «Новый» в Часовом Яре перешел под контроль российских военных

17:03, 03 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Район «Новый» в Часовом Яре перешел под контроль российских военных
17:03, 03 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
1858
0
#Украина\n#Россия\n#Донбасс\n#военные\n#ДНР\n#Минобороны\n#спецоперация\n#СВО
Фото: vk.com/mil
1858
0

Он расположен в восточной части города, рядом с каналом Северский Донец – Донбасс.

Часов Яр. ДНР. Подразделения группировки войск «Южная» освободили район «Новый» города Часов Яр в ДНР, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

В результате активных действий на данном участке бойцам удалось улучшить положение по переднему краю, отмечается в сообщении ведомства.

Также данная группировка нанесла за сутки удары по подразделениям 8 украинских бригад в ДНР и отразила 4 контратаки ВСУ, добавили в министерстве. Потери противника составили до 450 военнослужащих, поражены 2 танка, 3 боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США и 10 пикапов.

Район «Новый» находится в восточной части Часова Яра, рядом с каналом Северский Донец – Донбасс. По данным украинских СМИ, ранее российские военные закрепились в соседнем районе «Канал». Минобороны РФ эти сведения пока не комментирует.

17:03, 03 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
1858
0
#Украина\n#Россия\n#Донбасс\n#военные\n#ДНР\n#Минобороны\n#спецоперация\n#СВО