Район «Новый» в Часовом Яре перешел под контроль российских военных

Часов Яр. ДНР. Подразделения группировки войск «Южная» освободили район «Новый» города Часов Яр в ДНР, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

В результате активных действий на данном участке бойцам удалось улучшить положение по переднему краю, отмечается в сообщении ведомства.

Также данная группировка нанесла за сутки удары по подразделениям 8 украинских бригад в ДНР и отразила 4 контратаки ВСУ, добавили в министерстве. Потери противника составили до 450 военнослужащих, поражены 2 танка, 3 боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США и 10 пикапов.

Район «Новый» находится в восточной части Часова Яра, рядом с каналом Северский Донец – Донбасс. По данным украинских СМИ, ранее российские военные закрепились в соседнем районе «Канал». Минобороны РФ эти сведения пока не комментирует.