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Первая линия высотных домов в Волчанске перешла под контроль российских военных

14:57, 18 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Первая линия высотных домов в Волчанске перешла под контроль российских военных
14:57, 18 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
49
0
#Украина\n#Харьков\n#Россия\n#Минобороны\n#военные\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
49
0

Об этом заявил Апты Алаудинов.

Волчанск. Украина. В Волчанске Харьковской области Украины российские военные закрепились в первой линии высотных домов. Об этом рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, пишет ИА «Регнум».

В эфире телеканала «Россия-1» он назвал этот участок самым тяжелым. В свою очередь, на сложность ведения боев в Харьковской области ранее жаловались глава киевского режима Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский.

Напомним, ранее Алаудинов заявил, что горячая фаза конфликта на Украине может завершиться осенью 2024 года.

14:57, 18 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
49
0
#Украина\n#Харьков\n#Россия\n#Минобороны\n#военные\n#СВО\n#спецоперация