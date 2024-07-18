Первая линия высотных домов в Волчанске перешла под контроль российских военных

Волчанск. Украина. В Волчанске Харьковской области Украины российские военные закрепились в первой линии высотных домов. Об этом рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, пишет ИА «Регнум».

В эфире телеканала «Россия-1» он назвал этот участок самым тяжелым. В свою очередь, на сложность ведения боев в Харьковской области ранее жаловались глава киевского режима Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский.

Напомним, ранее Алаудинов заявил, что горячая фаза конфликта на Украине может завершиться осенью 2024 года.