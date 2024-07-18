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Расположенные в 20 километрах от границы детсады закрыли на Белгородчине

11:39, 18 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Расположенные в 20 километрах от границы детсады закрыли на Белгородчине
11:39, 18 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Белгородская область\n#Украина\n#терроризм\n#граница\n#обстрел\n#беспилотники\n#дроны\n#ракеты\n#дети\n#детский сад\n#спецоперация\n#СВО
Фото: pxhere.com
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Причина – атаки украинских ракет и беспилотников.

Белгород. Белгородская область. Власти Белгородской области закрыли все детские сады, находящиеся в 20 и менее километрах от границы с Украиной. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Решение принято в связи с участившимися обстрелами со стороны ВСУ. Так, 17 июля 2 дрона сбросили взрывчатку рядом с дошкольным учреждением.

Ранее детсады перестали работать в 5-километровой зоне от границы. Новое ограничение затронет поселки Октябрьский, Никольское, Таврово, Ясные Зори. 

Сообщается также, что из соображений безопасности с 23 июля на Белгородчине ограничат въезд в 14 населенных пунктов.

11:39, 18 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
90
0
#Белгородская область\n#Украина\n#терроризм\n#граница\n#обстрел\n#беспилотники\n#дроны\n#ракеты\n#дети\n#детский сад\n#спецоперация\n#СВО